LaVar Ball: LeBron James'in oğlu Bronny, Avustralya'da oynamalı

Chicago Bulls ve Charlotte Hornets guardları Lonzo ve LaMelo'nun babası LaVar Ball, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in liseden sonra uluslararası liglerde oynaması gerektiğini söyledi.

Los Angeles Times, Ocak ayında Bronny'nin oynayabileceği üniversiteler arasında üç tanesinin (Ohio State, Oregon ve Güney Kaliforniya) ön planda olduğunu bildirmişti.

Lakin LaVar'a göre LeBron'un en büyük oğlu için potansiyel olarak en iyi yol, oğlu LaMelo'nun 2021'de Yılın Çaylağı olma yolunda yaptığı gibi Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Basketbol Ligi'nde bir sezon geçirmesi:

"Avustralya'da daha iyi olur. Neden? Çünkü yetişkin adamlara karşı oynuyorsun ve para da kazanıyorsun. Basketbol oynamak istiyorsan ve gerçekten o adamsan, neden Kimya sınavıyla falan uğraşasın ki?"

LaVar ayrıca, bu yolun James'in babasından bağımsız bir isim oluşturmasına yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi:

"Üniversite liginde kendi isminizi oluşturmaya çalıştığınızda, sizinle aynı hedefi paylaşan bir sürü oyuncu olacak. Salonlar tıklım tıklım dolu olacağı için, sizden nefret edenler ve destekçiler de girla olacak. Pek çok insan LeBron'un oğlunun iyi bir iş çıkardığını görmek isterken, birçoğu da 'yetişkinlere karşı oynayamaz' demek istiyor."