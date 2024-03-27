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Spor

Lavia'dan Chelsea'ye bir kötü haber daha!

Chelsea'nin büyük beklentilerle 62 milyon euro karşılığında Southampton'dan kadrosuna kattığı Romeo Lavia, bir sakatlık daha yaşadı.

27 Mart 2024 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
Lavia'dan Chelsea'ye bir kötü haber daha!
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Chelsea'ye 62 milyon €'ya Southampton'dan transfer ettikleri ve sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Romeo Lavia'dan bir kötü haber daha geldi.

TEKRAR SAKATLANDI

İngiliz devinin 7 yıllık sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki Belçikalı, iyileşme sürecinde tekrar sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada Lavia'nın sezonu kapattığı ifade edildi.

32 DAKİKA OYNADI

Genç yıldız, Chelsea'de yalnızca 32 dakika süre alabildi.

Belçikalı ön libero, geçen sezon Southampton formasıyla 35 maçta birer gol ve asistlik performans gösterdi.

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