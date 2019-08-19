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Laxalt sürprizi

Sarı-Lacivertliler’in, 26 yaşındaki Uruguaylı savunmacı için kapısını çaldığı Milan’dan olumlu cevap aldığı iddia edildi. Fener, Kolarov ve Durmisi’den biri olmazsa Laxalt’ı satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk maçında bugün Gazişehir’i ağırlayacak olan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç’un bir süre önce “2 stoper, bir 6 numara, olursa bir oyuncu daha alacağız” açıklamasından sonra Zanka’yı kadrosuna katan Kanarya’da sol bek için gündeme gelen sürpriz isim Milan’dan Diego Laxalt oldu.

GİAMPAOLO’DAN LAXALT’A VİZE

La Gazzetta dello Sport, Sarı-Lacivertliler’in Uruguaylı sol kanat oyuncusu için menajeri aracılığıyla Milan’ın kapısını çaldığını duyurdu. Milano ekibinin, teknik direktör Giampaolo’nun yeni sezonun kadrosuna düşünmediği Laxalt’ın Fener’e gitmesine sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetim, Kolarov ve Durmisi’den birini alamazsa 26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralayacak.

FORVET İÇİN BABACAR İDDİASI

Bu arada İtalyan Calciomercato sitesi de Fener’in forvet bölgesi için Sassoulo’da forma giyen ve daha önce Beşiktaş’ın da gündemine gelen Khouma Babacar için devreye girdiğini ileri sürdü. Kanarya’nın 26 yaşındaki Senegalli forvet için de kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Öte yandan Roma’da teknik direktör Fonseca’nın bırakmak istememesi nedeniyle Kolarov transferinin iyice zora girdiği öğrenildi.

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