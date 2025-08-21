İSTANBUL 31°C / 18°C
Layvin Kurzawa İtalya yolcusu

Serbest oyuncu statüsünde yer alan 32 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Layvin Kurzawa İtalyan ekibi Cagliari transfer olmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 11:52 - Güncelleme:
Layvin Kurzawa İtalya yolcusu
Şu anda serbest oyuncu olan Fransız defans Layvin Kurzawa, kariyerine İtalya Serie A'da yeniden başlamaya hazırlanıyor. Le Parisien kaynaklarına göre, Cagliari, 32 yaşındaki oyuncuyu transfer etmekle yakından ilgileniyor.

Sardunya ekibi, Kurzawa'ya 2027'ye kadar uzatma opsiyonlu bir yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, takımın Serie A'da kalma çabalarını güçlendirmek için deneyimli bir transfere öncelik veriyor.

Kurzawa, kariyerinde PSG'de 154 maça çıkarken, Monaco, Fulham ve Boavista gibi kulüplerde de forma giydi. Ayrıca Fransa Milli Takımı'nda 13 maçta görev aldı ve deneyimiyle Cagliari savunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

