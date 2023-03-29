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Spor

Lazar Markovic: Yazın ne olacağını hep beraber göreceğiz

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Lazer Markovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

29 Mart 2023 Çarşamba 17:54 - Güncelleme:
Lazar Markovic: Yazın ne olacağını hep beraber göreceğiz
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Trabzonspor'un ara transfer döneminde Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Lazar Markovic, basın mensuplarının karşısına geçti.

Markovic, "Burada kiralık bir oyuncuyum. Bonservisim Gaziantep FK'de. Buraya çabuk adapte olmamın sebebi takım arkadaşlarım. Beni çok iyi karşıladılar. Onların sayesinde çok çabuk adapte oldum." dedi.

ABDULLAH AVCI'YA TEŞEKKÜR

Takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı için konuşan Sırp oyuncu, "Bizimle olmayan Abdullah Avcı ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Ben buraya onların sayesinde geldim. Buradan tekrardan teşekkür etmiş olayım." diye konuştu.

TRANSFER SÜRECİ

Transfer süreci hakkında değerlendirmede bulunan Lazar Markovic, "Zor bir dönemdi bütün oyuncular adına. Kulüp bulmak değil, doğru kulübü bulmak önemliydi. Trabzonspor'dan teklif gelince ekip ve yöneticilerle tanışma fırsatım oldu. Zaten Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için çabuk gelişen bir anlaşma oldu." cevabını verdi.

Markovic, açıklamalarına "Sağda da solda da oynayabildiğimi düşünüyorum. Elimden geleni yapıyorum. Hocamız bana nerede süre verirse versin bu kulüp için elimden gelen en iyisini sahaya yansıtmak istiyorum." sözleriyle devam etti.

"Şu anki yaşımın bana öğrettikleriyle geçmişe bakarsam genç bana bazı şeyleri yapmamam gerektiğini söylemek isterim. Şu anda mutluyum çünkü futbol oynuyorum. Tabii ki pişmanlıklarımız vardır ama gençliğinde verdiği bir etki var farklı düşünüyorsunuz." diyen 29 yaşındaki oyuncu, son olarak, "Yazın ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ben Gaziantep FK'nin futbolcusuyum. Yazın oturup, neler yapmamız gerektiğini konuşacağız." sözlerini sarf etti.

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