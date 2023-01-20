Lazio, Atalanta ve Juventus çeyrek finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda mücadele eden takımlardan Juventus, Lazio ve Atalanta rakiplerini yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Kupada bugün oynanan son 16 turu maçlarında, Atalanta konuk ettiği Spezia'yı 5-2 mağlup ederken, Lazio da sahasında ağırladığı Bologna'yı 1-0 yendi.

Juventus da konuk ettiği Monza'yı 2-1'lik skorla geçti.

Bu sonuçlarla Juventus, Lazio ve Atalanta, İtalya Kupası'nda adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

Bugünkü maçlarla kupada son 16 turu mücadeleleri tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu:

Inter-Atalanta, Fiorentina-Torino, Roma-Cremonese ve Juventus-Lazio.