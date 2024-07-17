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Spor

Lazio başkanından Ciro Immobile'ye gönderme! ''Sokakta duran arabaya benziyordu''

İtalyan ekibi Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile için eski başkanı Claudio Lotito ilginç açıklamalarda bulundu. Transfer piyasasına dair konuşan Lotito, ' Immobile geçen yıl iyi bir iş çıkardı mı? Sanki sokakta duran bir arabaya benziyordu.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akşam17 Temmuz 2024 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Lazio başkanından Ciro Immobile'ye gönderme! ''Sokakta duran arabaya benziyordu''
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İtalya ekibi Lazio'dan Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, yıldız golcüsüne imzayı attırdı. Lazio Başkanı Claudio Lotito, eski oyuncusu hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Transfer piyasasına dair konuşan Lotito, "Taraftarlar büyük isim mi istiyor? Soruyorum. Immobile geçen yıl iyi bir iş çıkardı mı? Sanki sokakta duran bir arabaya benziyordu. Bizim yürüyen bir arabaya ihtiyacımız var. Bireylerden bahsetmek yanlış" ifadelerini kullandı.

LAZİO KARİYERİ

Geçen sezon Lazio formasıyla 43 maçta 2 bin 359 dakika süre alan yıldız golcü, 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2022- 23 sezonunda ise 38 maçta 14 gol, 7 asistle oynamıştı. 34 yaşındaki İtalyan golcü, Lazio'da tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak yer alıyor. Çizme takımında toplamda 340 karşılaşmaya çıkan Ciro, 207 golle en yakın rakibi eski futbolcu Silvio Piola'ya (159) 48 gollük fark atmış durumda.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

İtalyanlar, Immobile'nin Beşiktaş için fedakarlık yaptığını yazdı. Golcü oyuncunun, Haziran ayındaki maaşını Lazio'da bıraktığı ve Siyah-Beyazlılar'la yaptığı görüşmelerde 3 yıllık kontrat ısrarından vazgeçerek imzayı attığı bildirildi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de Immobile'nin fedakarlık yaptığını açıklamıştı.

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