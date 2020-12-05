Lazio deplasmanda 3 puanı iki golle kaptı

05 Aralık 2020 Cumartesi 20:53 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 20:53

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Spezia ile Lazio, Stadio Alberto Picco'da karşılaştı. Konuk ekip maçı 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Lazio'nun golleri; 15. dakikada Immobile ve 33. dakikada Milinkovic-Savic'ten geldi. Spezia'nın tek golü ise 64. dakikada Nzola'dan geldi.

Lazio'nun 90+2. dakikada Pereira ile bulduğu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

LAZIO'DA MURIQI SAKAT

Lazio'da Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 17'ye yükseltti. Spezia ise 10 maç sonunda 10 puanda kaldı.

Lazio, Serie A'nın 11. haftasında sahasında Verona ile karşılaşacak. Spezia ise aynı haftada Crotone deplasmanına çıkacak.