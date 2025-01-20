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Spor

Lazio deplasmanda istediğini aldı

İtalya Serie A 21. hafta maçında Lazio, deplasmanda Hellas Verona ile karşılaştı. Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 00:14 - Güncelleme:
Lazio deplasmanda istediğini aldı
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İtalya Serie A 21. hafta maçında Lazio, deplasmanda Hellas Verona ile karşılaştı. Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getirn golleri 2. dakikada Gigot, 21. dakikada Dia ve 58. dakikada Zaccagni kaydetti.

Verona'da 89. dakikada kırmızı kart gören Duda takımını 10 kişi bıraktı.

Marco Baroni'nin takımı 3 maç sonra galip geldi. Verona ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından Lazio puanını 39'a çıkardı. Verona ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Fiorentina ile oynayacak. Verona ise Venezia'ya konuk olacak.

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