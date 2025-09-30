İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,598
  • EURO
    48,8763
  • ALTIN
    5118.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lazio deplasmanda rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Lazio, Genoa'ya konuk oldu. Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Lazio 3-0 kazandı.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 01:24 - Güncelleme:
Lazio deplasmanda rahat kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Lazio, Genoa'ya konuk oldu.

Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Lazio 3-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri, dakika 4'te Matteo Cancellieri, dakika 30'da Taty Castellanos ve dakika 63'te Mattia Zaccagni kaydetti.

Genoa, ligde oynadığı 5 maçta da galip gelemedi.

Geno'da Jean Onana sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sonucun ardından Lazio, puanını 6 yaptı. Genoa, 2 puanda kaldı.

Serie A'nın gelecek haftasında Lazio, Torino'yu konuk edecek. Genoa, Napoli deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.