İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2024 Pazar / 9 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lazio evinde ağır yaralı!

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Bologna deplasmanda konuk olduğu Lazio'yu 2-1'lik skorla mağlup etti.

18 Şubat 2024 Pazar 16:42 - Güncelleme:
Lazio evinde ağır yaralı!
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Lazio ile Bologna karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçı Bologna 2-1'lik skorla kazandı.

Lazio, 18. dakikada Gustav Isaksen ile 1-0 öne geçti. Bologna, 39. dakikada Oussama El Azzouzi ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Bologna, 78. dakikada Joshua Zirkzee ile bir gol daha bularak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bologna, 45 puana yükseldi. Lazio ise 37 puanda kaldı.

Bologna ligin bir sonraki haftasında sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek. Lazio, Torino deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.