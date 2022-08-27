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Spor

Lazio evinde Inter'i 3 golle geçti

Lazio, İtalya Serie A'nın 3. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Inter'i 3-1 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
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Serie A'nın 3. haftasında Lazio, sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lazio, 3-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Felipe Anderson, 75. dakikada Luis Alberto ve 86. dakikada Pedro kaydetti. Inter'in tek golü 51. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, maça yedek kulübesinde başlarken, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Lazio, puanını 7'ye çıakrdı. Inter, 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Sampdoria deplasmanına gidecek. Inter, evinde Cremonese'yi ağırlayacak.

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