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Spor

Lazio evinde kazandı

İtalya Serie A 4. hafta maçında Lazio, sahasında Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti.

17 Eylül 2024 Salı 00:54 - Güncelleme:
Lazio evinde kazandı
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İtalya Serie A 4. hafta maçında Lazio, sahasında Hellas Verona ile karşılaştı. Stadio Olimpico'da oynanan maçı Lazio 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Boulaye Dia ve 20. dakikada Castellanos kaydetti. Verona'nın tek golü Casper Tengstedt'den geldi.

Lazio'da Mattia Zaccagni, yaptığı 2 asistle takımı adına yıldızlaşan isim oldu.

Lazio bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Hellas Verona ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Fiorentina ile karşılaşacak. Verona ise Torino ile oynayacak.

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