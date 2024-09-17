Lazio evinde kazandı

İtalya Serie A 4. hafta maçında Lazio, sahasında Hellas Verona ile karşılaştı. Stadio Olimpico'da oynanan maçı Lazio 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Boulaye Dia ve 20. dakikada Castellanos kaydetti. Verona'nın tek golü Casper Tengstedt'den geldi.

Lazio'da Mattia Zaccagni, yaptığı 2 asistle takımı adına yıldızlaşan isim oldu.

Lazio bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Hellas Verona ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Fiorentina ile karşılaşacak. Verona ise Torino ile oynayacak.