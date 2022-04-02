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Spor

Lazio, evinde Sassuolo'yu 2 golle yıktı

Lazio, İtalya Serie A'nın 31. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederek puanını 52'ye yükseltti.

2 Nisan 2022 Cumartesi 21:32 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 21:32
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Serie A'da Lazio, kendi sahasında Sassuolo'yu ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lazio, 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Manuel Lazzari ve 51. dakikada Segej Milinkovic-Savic kaydetti. Sassuolo'nun tek golünü ise uzatma dakikalarında Hamed Junior Traore attı.

Sassuolo'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Mert 74, Kaan ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lazio 52 puana yükseldi. Sassuolo, 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Genoa deplasmanına gidecek. Sassuolo ise kendi sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

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