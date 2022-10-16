Lazio evinde Udinese ile yenişemedi

İtalya Ligi'nin 10. haftasında Lazio ile Udinese karşılaştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

TOLGAY YEDEK BAŞLADI, SONRADAN GİRDİ

Karşılaşmada her iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Udinese'de Tolgay Arslan, yedekler arasında başladığı maçta 70. dakikada Makengo'nun yerine oyuna dahil oldu ve son bölümde görev yaptı.

Üst üste 9 maçtır kaybetmeme serisi yakalayan Udinese, son 2 haftayı beraberlikle kapattı ve 21 puana ulaştı. Lazio da tıpkı rakibi Udinese gibi 21 puana yükseldi.

İKİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Udinese ile Torino karşılaşacak. Bu maç aynı zamanda Tolgay Arslan ile Emirhan İlkhan'ı karşı karşıya getirecek. 4 maça aradan sonra puan kaybı yaşayan Lazio ise Atalanta'ya konuk olacak.