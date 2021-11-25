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Spor

Lazio farklı kazandı, turu garantiledi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

25 Kasım 2021 Perşembe 23:45 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:45
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Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile İtalyan ekibi Lazio karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Lazio oldu.

Lazio'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 56 ve 63 (penaltı) dakikalarda Ciro Immobile, 87. dakikada Pedro kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Lazio puanını 8'e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Lokomotiv Moskova ise 2 puanda kaldı ve UEFA konferans Ligi şansını son haftaya bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda son hafta Lokomotiv Moskova, Marsilya'ya konuk olacak. Lazio ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

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