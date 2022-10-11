İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2022 Salı / 16 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6024
  • EURO
    18,0512
  • ALTIN
    996.954
  • BIST100
    3582.03
Spor

Lazio, Fiorentina'yı farklı yendi

Lazio, İtalya Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Fiorentina'yı 4-0 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti.

11 Ekim 2022 Salı 00:17 - Güncelleme:
Lazio, Fiorentina'yı farklı yendi
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Lazio karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 4-0 kazanırken goller; 11. dakikada Matias Vecino, 25. dakikada Mattia Zaccagni, 85. dakikada Luis Alberto ve 90+1'de Ciro Immobile'den geldi.

Bu sonuçla beraber ligdeki üst üste 4. galibiyetini alan Lazio 20 puanla 3. sıraya yerleşirken, 9 puanda kalan Fiorentina 13. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki haftasında Lazio evinde Udinese'yi konuk ederken, Fiorentina deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.