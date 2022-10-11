Lazio, Fiorentina'yı farklı yendi

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile Maurizio Sarri'nin yönetimindeki Lazio karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 4-0 kazanırken goller; 11. dakikada Matias Vecino, 25. dakikada Mattia Zaccagni, 85. dakikada Luis Alberto ve 90+1'de Ciro Immobile'den geldi.

Bu sonuçla beraber ligdeki üst üste 4. galibiyetini alan Lazio 20 puanla 3. sıraya yerleşirken, 9 puanda kalan Fiorentina 13. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki haftasında Lazio evinde Udinese'yi konuk ederken, Fiorentina deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.