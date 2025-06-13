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Spor

Lazio, Gedson Fernandes için devrede! Sarri bizzat istedi

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Gedson Fernandes'e İtalya'dan talip çıktı. Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, 26 yaşındaki Portekizli orta sahayı transfer listesine ekledi.

Akşam13 Haziran 2025 Cuma 08:01 - Güncelleme:
Lazio, Gedson Fernandes için devrede! Sarri bizzat istedi
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Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Gedson Fernandes'in son talibi Lazio oldu. İtalyan basını, Serie A'nın köklü kulübünün orta saha takviyesi için Gedson'u listenin ilk sırasına eklediğini yazdı.

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, 26 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi. Haberin detayında, Gedson Fernandes'in teknik kapasitesi ve temposuyla Sarri'nin oyun anlayışına uygun olduğuna vurgu yapıldı. Portekizli orta sahanın ismi özellikle Rusya'dan Zenit ve İspanyol ekipleri ile anılıyor...

Başkan Serdal Adalı ise her defasında Gedson Fernandes'in Benfica'da bulunan yüzde 50'lik hakkını almadan oyuncuyu göndermeyeceğini ifade ediyor. Bu sezon kariyerinin en golcü dönemini geçiren Portekizli oyuncu, 49 maçta 12 kez fileleri sarstı. Başarılı oyuncunun, Beşiktaş'ta olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Gedson'un güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

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