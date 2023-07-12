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Spor

Lazio Gedson Fernandes'e talip

Serie A ekiplerinden Lazio'nun Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e yeniden teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 01:13 - Güncelleme:
Lazio Gedson Fernandes'e talip
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Ünlü İtalyan muhabir Alfredo Pedulla'nın aktardığında göre yıldız orta saha oyuncusu Milinkovic-Savic'i Al Hilal'e 40 milyon euroya gönderen Lazio'nun yeniden Gedson Fernandes'in peşine düşeceğini yazdı. İtalyan kulübünün bir süredir temasta olduğu Beşiktaş'a Gedson için bu kez daha daha ciddi bir teklif sunmasının beklendiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın Gedson için Lazio'dan 35 milyon euro talep ettiği geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Öte yandan bilindiği gibi Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si siyah beyazlılarda bulunuyor. Dolayısıyla olası bir satışta Beşiktaş bonservis bedelinin yarısını kasasına koyabilecek.

Beşiktaş'a yüzde 50 bonservisi 6 milyon euroya mal olan Gedson Fernandes siyah beyazlı takımın formasıyla geçen sezon 36 maçta 3 gol 6 asist üretmişti.

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