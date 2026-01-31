İSTANBUL 9°C / 6°C
  Lazio, Genoa'yı 5 gollü maçta mağlup etti
Spor

Lazio, Genoa'yı 5 gollü maçta mağlup etti

Lazio, Serie A'nın 23. haftasında sahasında Genoa'yı 3-2 mağlup etti. Başkent ekibi, penaltı golleriyle son dakikada galibiyete uzanarak puanını 32'ye yükseltti.

31 Ocak 2026 Cumartesi 00:54
Lazio, Genoa'yı 5 gollü maçta mağlup etti
İtalya Serie A 23. hafta maçında Lazio sahasında Genoa'yı 3-2 mağlup etti.

Stadio Olimpico'da oynanan maçta Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada penaltıdan Pedro, 62. dakikada Kenneth Taylor ve 90+10'da penaltıdan Danilo Cataldi kaydetti. Genoa'nın gollerini ise 67. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi ve 75. dakikada Vitinha kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lazio 32 puana yükselirken, Genoa 23 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Lazio, Juventus'a konuk olacak. Genoa ise Napoli'yi ağırlayacak.

Popüler Haberler
