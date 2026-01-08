Lazio, Guendouzi'nin boşluğunu Taylor ile doldurdu

Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından Lazio, orta sahada açılan boşluğu Ajax'tan Kenneth Taylor ile doldurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Lazio, bu transfer için Ajax'a bonuslarla birlikte 17 milyon euro ödeyecek.

Taylor'ın Roma'ya gideceği ve sağlık kontrollerinin ardından 2030'a kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Futbola Hollanda'da Foresters'in altyapısında başlayan Kenneth Taylor, 2010'da Ajax'ın altyapısına transfer oldu.

Ajax'ta 2020'de A takıma yükselen Kennet Taylor, kariyeri boyunca 313 maça çıkarken 67 gol ve 55 asist kaydetti.