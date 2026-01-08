İSTANBUL 16°C / 3°C
Spor

Lazio, Guendouzi'nin boşluğunu Taylor ile doldurdu

Matteo Guendouzi'yi Fenerbahçe'ye gönderen Lazio, Fransız orta sahanın boşluğunu doldurdu. İtalyan ekibi, Ajax forması giyen Kenneth Taylor'u kadrosuna kattı.

8 Ocak 2026 Perşembe 22:54
Lazio, Guendouzi'nin boşluğunu Taylor ile doldurdu
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından Lazio, orta sahada açılan boşluğu Ajax'tan Kenneth Taylor ile doldurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Lazio, bu transfer için Ajax'a bonuslarla birlikte 17 milyon euro ödeyecek.

Taylor'ın Roma'ya gideceği ve sağlık kontrollerinin ardından 2030'a kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Futbola Hollanda'da Foresters'in altyapısında başlayan Kenneth Taylor, 2010'da Ajax'ın altyapısına transfer oldu.

Ajax'ta 2020'de A takıma yükselen Kennet Taylor, kariyeri boyunca 313 maça çıkarken 67 gol ve 55 asist kaydetti.

  • Matteo Guendouzi
  • Lazio transferi
  • Kenneth Taylor

