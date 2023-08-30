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Spor

Lazio, Guendouzi'yi kadrosuna katıyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fransız takımı Marsilya'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katıyor.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Lazio, Guendouzi'yi kadrosuna katıyor!
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Lazio, Marsilya'dan Matteo Guendouzi ile anlaşma sağladı. Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacak.

Fransız futbolcu, sağlık kontrolleri için İtalya'ya gitti. Guendouzi, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Lazio ile resmi sözleşme imzalayacak.

Lazio, 24 yaşındaki futbolcu için Marsilya'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Lazio ve Marsilya arasında yapılan anlaşmada 10 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi de yer alıyor. Marsilya, Guendouzi'nin sonraki satışından da yüzde 10 pay alacak.

  • Lazio transfer
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