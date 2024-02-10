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Spor

Lazio hatasını telafi etti!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Lazio, deplasmanda Cagliari engelini 3-2'lik skorla geçti.

10 Şubat 2024 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
Lazio hatasını telafi etti!
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İtalya Serie A'nın 24. haftasında Lazio, Cagliari deplasmanına konuk oldu. Unipol Domus'taki maçı Lazio 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Alessandro Deiola (Kendi kalesine), 49. dakikada Ciro Immobile ve 65. dakikada Felipe Anderson attı. Cagliari'nin tek golü 51. dakikada Gianluca Gaetano'dan geldi.

Ligde 2 maç sonra kazanan Lazio, puanını 37'ye yükseltti. Cagliari, 18 puanda kaldı.

Lazio, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek. Cagliari, Udinese deplasmanına gidecek.

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