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Spor

Lazio ile anlaşma sağlandı! Ryan Kent takımdan ayrılıyor

İtalyan ekibi Lazio, 27 yaşındaki deneyimli futbolcu Ryan Kent için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

1 Şubat 2024 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
Lazio ile anlaşma sağlandı! Ryan Kent takımdan ayrılıyor
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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ryan Kent'in yeni takımı belli oluyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio, İngiliz oyuncu Ryan Kent'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

İtalyan ekibi, Kent'i sezon sonuna kadar kiralayacak. Anlaşmada ayrıca satın alma opsiyonu da bulunuyor.

İTALYA'YA GİDECEK!

İngiliz futbolcunun, kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalamak için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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