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Spor

Lazio ile Atalanta puanları paylaştı

İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Lazio, sahasında Atalanta'yı ağırladı. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi 1-1 berabere bitti.

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 01:45 - Güncelleme:
Lazio ile Atalanta puanları paylaştı
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İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Lazio, sahasında Atalanta'yı ağırladı. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi 1-1 berabere bitti.

Lazio'nun tek golünü dakika 27'de Dele Bashiru kaydetti. Atalanta'ya beraberliği getiren golü ise 88'de Brescianini attı.

Hatayspor'lu eski oyuncu Dele Bashiru, mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve Lazio'nun tek golünü kaydetti.

Nicolo Zaniolo, maça yedek kulübesinde başladı ve 65. dakikada oyuna girdi.

Atalanta, bu maçın ardından puanını 41 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Lazio ise puanını 35 yaptı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Lazio, Roma deplasmanına gidecek. Atalanta, Udinese'ye konuk olacak.

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