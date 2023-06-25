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Spor

Lucas Torreia'nın menajeri! ''Lazio ile gelecek hafta görüşeceğim''

Galatasaray'ın şampiyonluğunun en önemli mimarlarından biri olan Lucas Torreia'nın menajeri İtalyan basınına verdiği bir röportajda Lazio ile görüşeceğini dile getirdi.

25 Haziran 2023 Pazar 13:59 - Güncelleme:
Lucas Torreia'nın menajeri! ''Lazio ile gelecek hafta görüşeceğim''
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Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira'nın menajeri, flaş bir açıklama yaptı.

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürerken ayrılma ihtimali olan isimler için de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

"LAZIO İLE GÖRÜŞECEĞİM"

La Lazio Siamo Noi'e konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur: "Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak." ifadelerini kullandı.

"İTALYA'YI SEVİYOR"

Uruguaylı oyuncunun İtalya'yı sevdiğini belirten Bentancur, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir. O satılık olmasa da iş iştir, randevuyu aldık. Lazio büyük kulüp, saygı duyuyoruz ve bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz." şeklinde konuştu.

G.SARAY SATMAK İSTEMİYOR

Öte yandan uçuk bir bonservis ücreti gelmediği sürece Galatasaray'ın yıldız orta sahayı kesinlikle satmak istemediği biliniyor.

15 milyon euro piyasa değeri olan Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 34 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Torreira'yı geçtiğimiz sezon 6 milyon euro karşılığında Arsenal'dan transfer etmişti.

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