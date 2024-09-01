İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2024 Pazar / 27 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lazio ile Milan'ın gol düellosunda kazanan çıkmadı!
Spor

Lazio ile Milan'ın gol düellosunda kazanan çıkmadı!

İtalya Ligi'nde Lazio ile Milan'ın gollü mücadelesinde kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 bitti.

1 Eylül 2024 Pazar 01:03 - Güncelleme:
Lazio ile Milan'ın gol düellosunda kazanan çıkmadı!
ABONE OL

İtalya Ligi'nde 3. hafta maçında Lazio ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Milan maçın 8. dakikasında Strahinja Pavlovic'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle bitti.

İkinci yarı toparlanan Lazio, 62. dakikada Taty Castellano ve 66. dakikada Boulaye Dia'nın golleriyle maçta 2-1 öne geçti.

Milan 72. dakikada Rafael Leao'nun golüyle skoru 2-2 yaptı ve mücadele beraberlikle son buldu.

Bu beraberliğin ardından Lazio 4, Milan ise 2 puana ulaştı.

İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Lazio, Hellas Verona'yı ağırlayacak. Milan, Venezia'yı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.