Spor

Lazio ile Torino puanları paylaştı

İtalya Serie A 6. hafta maçında Lazio, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maç 3-3 sona erdi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 18:53
Lazio ile Torino puanları paylaştı


İtalya Serie A 6. hafta maçında Lazio, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maç 3-3 sona erdi.

Torino, 16. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Lazio, Matteo Cancellieri'nin 24 ve 40. dakikalarda attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

Torino, Che Adams'ın 73. dakikada attığı golle durumu 2-2 yaptı. Konuk ekip Torino, 90+3. dakikada Saul Coco'nun golüyle maçı 3-2'ye getirdi.

Lazio, 90+12. dakikada Danilo Cataldi'nin penaltıdan attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Torino'da Emirhan İlkhan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Lazio 7, Torino 5 puana yükseldi.

Lazio, milli aradan sonra Atalanta deplasmanına gidecek. Torino, sahasında Napoli'yi konuk edecek.

