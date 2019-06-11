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Lazio, Jailson için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro teklif edecek

Fenerbahçe'nin transferde kaynak yaratmak için satış listesine koyduğu Jailson için Lazio'nun 12 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarttığı iddia edildi.

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Bir yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer için kaynak yaratmaya çalışıyor. Miha Zajc ve Eljif Elmas'ın satışından kaynak yaratmayak isteyen sarı-lacivertli yönetim bir farklı opsiyon olarak da Jailson'u düşünüyor.

Fenerbahçe'nin transfer stratejilerine paralel bir haber de İtalya basınından geldi. Lazio'ya olan olan yakınlığı ile bilinen "LaLazioSiamoNoi", "Lazio, Fenerbahçe'den Jailson'u transfer etmek istiyor" haberini okuyucuları ile paylaştı.

Lazio'nun Jailson için ısrarcı olacağının vurgulandığı haberde, "Lucas Leiva ve Milan Badelj'in yerine Lazio'nun Jailson opsiyonu açık hale geldi. Igli Tare, Türk liginini yakından takip ediyor ve Jailson hakkında da yeterince bilgiye sahip. Lazio bu transfer için kasasından 12 milyon euro çıkartmaya hazır ancak öncelikli olarak Milan Badelj'in iyi bir bonservşs bedeli ile elden çıkartılması gerekiyor" denildi.

(Sporx)

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