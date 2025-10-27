İSTANBUL 27°C / 13°C
Spor

Lazio, Juventus'u tek golle yıktı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u konuk etti. Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lazio, 1-0 kazandı.

27 Ekim 2025 Pazartesi 01:16
Lazio, Juventus'u tek golle yıktı
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lazio, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic kaydetti.

Juventus'ta yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Lazio, 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 11'e yükseltti ve 10. sırada haftaya kapattı.

Öte yandan Juventus'un ise bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi ve 12 puan ile 8. sırada yer aldı. Juventus ligde son olarak sahasında Inter'i 4-3 mağlup etmişti.

Ligde gelecek hafta Lazio, Pisa'ya konuk olacak. Juventus, Udinese'yi konuk edecek.

  • Lazio Juventus maçı
  • Serie A
  • Stadio Olimpico

