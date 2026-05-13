Lazio kaptanı Mattia Zaccagni: Inter'e karşı her şeyimizi vereceğiz

Serie A'da son hafta kendi sahasında mağlubiyet yaşayan Lazio'da tüm gözler artık finale çevrilmiş durumda. Başkent ekibi, güçlü rakibi Inter karşısında kupayı kazanarak sezonu mutlu tamamlamayı ve Avrupa yolunu açmayı hedefliyor.

Final öncesi takımın atmosferini değerlendiren Zaccagni, oyuncuların maça tamamen odaklandığını söyledi:

"Maça hazırız, motiveyiz ve tamamen konsantreyiz. Lig maçı artık geride kaldı, onun hiçbir önemi yok. Tüm odağımız yarın akşam oynanacak finale çevrilmiş durumda."

Tecrübeli kaptan, sezonun genel değerlendirmesini de yaparken lig performansından istedikleri sonucu alamadıklarını ancak kupada çok iyi bir yol kat ettiklerini ifade etti:

"Lig'de hedeflediğimiz seviyeye ulaşamadık ama kupada harika bir süreç geçirdik. Şu anda burada olmak ve kupayı kazanma şansı yakalamak bizim için çok önemli."

Rakipleri Inter'in gücüne de dikkat çeken İtalyan yıldız, finalde mücadele seviyesinin en üst düzeyde olması gerektiğini söyledi:

"Inter bu sezon ne kadar güçlü bir takım olduğunu gösterdi. Şampiyon oldular ve çok büyük kaliteye sahipler. Çok zor bir rakiple karşılaşacağız ama biz de sahada her şeyimizi vereceğiz."

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği finalde, Inter ile Lazio arasındaki mücadele İtalya'da sezonun son kupasının sahibini belirleyecek.