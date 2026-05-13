İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4111
  • EURO
    53,3744
  • ALTIN
    6889.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lazio kaptanı Mattia Zaccagni: Inter'e karşı her şeyimizi vereceğiz
Spor

Lazio kaptanı Mattia Zaccagni: Inter'e karşı her şeyimizi vereceğiz

Lazio kaptanı Mattia Zaccagni, Inter ile oynanacak final öncesi takımın tamamen maça odaklandığını söyledi.

TRT Spor13 Mayıs 2026 Çarşamba 00:33 - Güncelleme:
Lazio kaptanı Mattia Zaccagni: Inter'e karşı her şeyimizi vereceğiz
ABONE OL

Serie A'da son hafta kendi sahasında mağlubiyet yaşayan Lazio'da tüm gözler artık finale çevrilmiş durumda. Başkent ekibi, güçlü rakibi Inter karşısında kupayı kazanarak sezonu mutlu tamamlamayı ve Avrupa yolunu açmayı hedefliyor.

Final öncesi takımın atmosferini değerlendiren Zaccagni, oyuncuların maça tamamen odaklandığını söyledi:

"Maça hazırız, motiveyiz ve tamamen konsantreyiz. Lig maçı artık geride kaldı, onun hiçbir önemi yok. Tüm odağımız yarın akşam oynanacak finale çevrilmiş durumda."

Tecrübeli kaptan, sezonun genel değerlendirmesini de yaparken lig performansından istedikleri sonucu alamadıklarını ancak kupada çok iyi bir yol kat ettiklerini ifade etti:

"Lig'de hedeflediğimiz seviyeye ulaşamadık ama kupada harika bir süreç geçirdik. Şu anda burada olmak ve kupayı kazanma şansı yakalamak bizim için çok önemli."

Rakipleri Inter'in gücüne de dikkat çeken İtalyan yıldız, finalde mücadele seviyesinin en üst düzeyde olması gerektiğini söyledi:

"Inter bu sezon ne kadar güçlü bir takım olduğunu gösterdi. Şampiyon oldular ve çok büyük kaliteye sahipler. Çok zor bir rakiple karşılaşacağız ama biz de sahada her şeyimizi vereceğiz."

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği finalde, Inter ile Lazio arasındaki mücadele İtalya'da sezonun son kupasının sahibini belirleyecek.

  • Lazio kaptanı
  • Mattia Zaccagni
  • Inter maçı

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.