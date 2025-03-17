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Spor

Lazio kararını verdi! Dele-Bashiru imzayı atıyor

Lazio, sezon başında Atakaş Hatayspor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Fisayo Dele-Bashiru için kararını verdi.

Haber Merkezi17 Mart 2025 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Lazio kararını verdi! Dele-Bashiru imzayı atıyor
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Lazio, sezon başında Atakaş Hatayspor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Fisayo Dele-Bashiru için kararını verdi.

Kiralama ücretine 2 milyon euro ödeyen Lazio, 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın 3.45 milyon euroluk opsiyonunu da kullandı. Hatayspor, Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfe ettiği Dele-Bashiru için toplamda 5.5 milyon euro kar elde etmiş oldu.

Nijeryalı oyuncunun Lazio'yla olan sözleşmesi ise 2028 yazına kadar olacak.

Dele-Bashiru, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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