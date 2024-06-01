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Spor

Lazio, Luka Jovic için harekete geçti!

İtalya ekiplerinden Lazio, Milan ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki golcü oyuncu Luka Jovic'e resmi teklifte bulundu.

1 Haziran 2024 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Lazio, Luka Jovic için harekete geçti!
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Igor Tudor yönetimindeki Lazio, gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında ilk hamlesini yaptı.

Gazzetta'da yer alan habere göre; Lazio, Milan ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki golcü oyuncu Luka Jovic'e resmi teklifte bulundu.

HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Lazio'nun teklifin ardından beklemeye geçtiği ifade edilirken, Jovic'in henüz İtalyan kulübüne olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Milan'a gelen ancak beklenenin altında kalan Jovic, çıktığı 30 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

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