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Spor

Lazio, Ozan Kabak'a talip oldu

İtalya Seri A ekiplerinden Lazio, Vedat Muriç'in ardından milli futbolcu Ozan Kabak'a da talip oldu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 18:46 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:46
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Yeni sezona yeni bir kadro ile başlamak isteyen Lazio transferde kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i kadrosuna katmak isteyen İtalyan temsilcisi stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek için de Schalke 04'de forma giyen Ozan Kabak'ı listeye ekledi.

 "MİLLİ TAKIMDA DA ŞANS BULUYOR"

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; stoperde 23 yaşındaki Luiz Felipe dışında kadrosuna bir tane daha üst seviye stoper eklemek ve 32 yaşına gelmiş Francesco Acerbi'yle vedalaşmayı planlayan Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Lazio, Schalke 04'ten Ozan Kabak için bonservis bilgisi talep etti.

2000 doğumlu savunma oyuncusunun iyi bir fiziğe ve iyi bir tekniğe sahip olduğu değerlendirmesini yapan La Gazzetta dello Sport, 20 yaşındaki stoperin milli takımda da şans bulduğu bilgisini okuyucularıyla paylaştı.

Ozan Kabak, Bundesliga 2'de geçirdiği 1.5 sezonda 41 maça çıktı, 6 gol atıp 1 asist yaptı.

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