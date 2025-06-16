İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2025 Pazartesi / 20 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3874
  • EURO
    45,7747
  • ALTIN
    4300.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lazio, Pedro Rodriguez'in sözleşmesini uzattı
Spor

Lazio, Pedro Rodriguez'in sözleşmesini uzattı

İtalyan ekibi Lazio, 37 yaşındaki deneyimli futbolcu Pedro Rodriguez'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Lazio, Pedro Rodriguez'in sözleşmesini uzattı
ABONE OL

İtalyan ekibi Lazio, tecrübeli kanat oyuncusu Pedro Rodriguez'in sözleşmesini gelecek yıl haziran ayına kadar uzattığını resmi olarak duyurdu.

37 yaşındaki İspanyol futbolcu, 2021'den bu yana Lazio forması giyiyor ve şu ana kadar 176 maçta 34 gol kaydederek takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Kariyerinin zirvesini 2008-2015 yılları arasında Barcelona'da yaşayan Pedro, burada birçok önemli kupaya uzandı. Ardından Chelsea ve Roma gibi prestijli kulüplerde de forma giydi.

İspanya Milli Takımı'nda ise 65 kez sahaya çıkan Pedro, 17 golle takımına katkı sağladı. Lazio'da hem saha içi performansıyla hem de tecrübesiyle saygı gören yıldız futbolcu, kulübüyle olan bağını sürdürecek.

Kulüp ve oyuncu, bu yeni sözleşmeyle birlikte önümüzdeki sezon da birlikte mücadele edecek.

  • Pedro Rodriguez
  • Lazio
  • sözleşme

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.