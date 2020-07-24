Lazio, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

24 Temmuz 2020 Cuma 00:51 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 00:51

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio evinde Cagliari ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev shivi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Cagliari 45. dakikada Simeone ile öne geçerken, Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Milinkovic-Savic ile 60. dakikada Immobile'den geldi.

Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lazio puanını 72 yaparken, 7 maçtır kazanamayan Cagliari 42 puanda kaldı. Lazio, bu zaferle birlikte 2007-08'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye de hak kazandı.

Serie A'nın 36. haftasında Lazio deplasmanda Verona ile karşılaşacakken, Cagliari evinde Udinese'yi konuk edecek.