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Spor

Lazio, Seri A'da havluyu attı

İtalya Seri A'da şampiyonluk mücadelesi veren Lazio maç kaybetmeye devam ediyor. 32. hafta karşılaşmasında Sassuolo'yu evinde ağırlayan Roma ekibi 1-2 mağlup oldu.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 20:41 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 20:41
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İtalya Ligi Serie A'da 32. hafta karşılaşmasında Lazio, Sassuolo'yu konuk etti. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sassuolo'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Giacomo Raspadori ve 90+2. dakikada Francesco Caputo kaydetti. Lazio'nun tek sayısını ise 33. dakikada Luis Alberto attı.

MERT MÜLDÜR İKİNCİ DEVRE OYUNA DAHİL OLDU

Sassuolo'nun 9. dakikada yine Giacomo Raspadori ile bulduğu gol, VAR sisteminin "ofsayt" uyarısı sonrasında iptal edildi.

Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Mert Müldür, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Lazio, 68 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 4. galibiyetini alan ve Avrupa kupalarına gitme hedefi olan Sassuolo ise 46 puanla 8. sırada yer buldu.

Lazio, gelecek hafta Udinese deplasmanına gidecek. Sassuolo ise Juventus'u konuk edecek.

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