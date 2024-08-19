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Spor

Lazio sezona galibiyetle başladı

İtalya Serie A ilk hafta maçında Lazio, sahasında Venezia'yı 3-1 mağlup etti.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 01:41 - Güncelleme:
Lazio sezona galibiyetle başladı
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İtalya Serie A ilk hafta maçında Lazio ile Venezia karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Lazio 2-1 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Taty Castellanos, 44. dakikada penaltıdan Mattia Zaccagni ve 81. dakikadada Giorgio Altare (K.K) kaydetti. Serie A'ya bu sezon yükselen Venezia'nın tek golü ise 3. dakikada Magnus Andersen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Lazio, sezona 3 puanla başladı. Venezia, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Lazio, Udinese deplasmanına gidecek. Venezia ise Fiorentina'ya konuk olacak.

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