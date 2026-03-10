İSTANBUL 16°C / 4°C
Spor

Lazio son dakikada kazandı

Serie A'nın 28. haftasında Lazio, sahasında Sassuolo'yu son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Adam Marusic kaydetti.

10 Mart 2026 Salı 01:37
Lazio son dakikada kazandı
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Lazio ve Sassuolo kozlarını paylaştı.

Roma Olimpiyat Stadyumunda oynanan müsabakayı Lazio son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı.

Lazio'nun gollerini; 2. dakikada Daniel Maldini ve 90+3. dakikada Adam Marusic kaydetti.

Sassuolo'nun tek golü ise 35. dakikada Armand Lauriente'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 37'e çıkartırken, Sassuolo ise 38 puana kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Lazio gelecek hafta yine Olimpiyat stadında Milan'ı konuk edecek.

Sassuolo ise kendi sahasında Bologna ile karşılaşacak.

