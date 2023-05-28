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Spor

Lazio son dakikada kazandı, ikinciliğe yerleşti

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Lazio evinde Cremonese'yi 3-2 mağlup etti. Lzio bu sonucun ardından ligde 2.lik koltuğuna yerleşti.

28 Mayıs 2023 Pazar 21:14 - Güncelleme:
Lazio son dakikada kazandı, ikinciliğe yerleşti
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İtalya Serie A'nın 37. haftasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile Davide Ballardini'nin yönetimindeki Cremonese karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Lazio 3-2 kazanırken golleri; 4. dakikada Elseid Hysaj, 37. ve 89. dakikalarda ise Sergio Milinkovic-Savic kaydetti. Konuk ekip Cremonese'nin gollerini ise 54. dakikada Pablo Galdames ve 58. dakikada Manuel Lazzari kendi ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Lazio ekibi, İtalya Serie A'da bitime 2 hafta kalan 71 puanla ikincilik koltuğuna otururken, küme düşmesi kesinleşen Cremonese ise 24 puan ile 19. sırada kaldı.

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