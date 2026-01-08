Lazio teknik direktöründen Matteo Guendouzi sözleri

İSTANBUL 17°C / 3°C
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Lazio Teknik Direktörü Matteo Guendouzi, takım ile son maçına çıkan Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında açıklamalarda bulundu.

8 Ocak 2026 Perşembe 09:43
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. Lazio formasıyla son kez maça çıkan Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Mücadelenin ardından konuşan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Guendouzi'nin ayrılışından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Sarri yaptığı açıklamada, "Guendouzi'yi, geleceğin temellerinin atılacağı oyunculardan biri olarak görüyordum. Ancak bizim gibi kulüpler için oyuncuya belirli seviyede teklifler geldiğinde süreci yönetmek zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Sarri, Lazio'nun yeni transferi Sırp forvet Petar Ratkov'la ilgili ise ses getiren ifadeler kullandı. İtalyan çalıştırıcı açıklamasında, "Ratkov'u tanımıyorum, bu yüzden net bir şey söylemem zor. Zamanla onu daha yakından tanıyacak, özelliklerinden ve güçlü yanlarından nasıl faydalanabileceğimi öğreneceğim. Kulüp ise onu benden daha iyi tanıyordur." dedi.

Fiorentina maçının ardından Guendouzi taraftarlara veda etti. Fransız futbolcu tribünleri gezerek taraftara el salladı.

Lazio resmi hesabından ise "Her şey için teşekkürler, Guendo" notuyla paylaşım yapıldı.

