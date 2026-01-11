İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Lazio, Verona deplasmanında Nelsson'un golüyle kazandı

Lazio, Serie A'nın 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Verona'yı Victor Nelsson'un 79. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

11 Ocak 2026 Pazar 22:17
Lazio, Verona deplasmanında Nelsson'un golüyle kazandı
İtalya Serie A 20. hafta maçında Verona ile Lazio karşılaştı.

Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti Verona'da oynayan ve Galatasaray'dan kiralık giden Victor Nelsson'un 79. dakikada kendi kalesine golü getirdi.

Verona'da Nelsson maçın tamamında sahada kalırken, Beşiktaş'tan kiralık giden Al-Musrati 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Lazio 28 puana ulaşırken, Verona 13 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Lazio, Como'yu ağırlayacak. Verona ise Bologna'yı konuk edecek.

Popüler Haberler
