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Spor

Lazio zirve takibini sürdürdü

İtalya Serie A'nın 13. hafta karşılaşmasında Lazio, Bologna'yı konuk etti. Olimpico Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Lazio, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

25 Kasım 2024 Pazartesi 00:57 - Güncelleme:
Lazio zirve takibini sürdürdü
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İtalya Serie A'nın 13. hafta karşılaşmasında Lazio, Bologna'yı konuk etti. Olimpico Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Lazio, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 68'de Samuel Gigot, 72'de Mattia Zaccagni ve 90+2'de Dele Bashiru kaydetti.

Bologna oyuncusu Tommaso Pobega, 24. ve 35. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bir zamanlar Hatayspor forması giyen Dele Bashiru, Lazio'da 3. golü attı.

Marco Baroni'nin ekibi Lazio, bu galibiyetin ardından puanını 28 yaptı. Bologna, 18 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Lazio, Parma deplasmanına gidecek. Bologna, Venezia'yı ağırlayacak.

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