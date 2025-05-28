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Spor

Lazio'da hedef yeniden Maurizio Sarri

Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktörlük görevine daha önce de takımı çalıştıran Maurizio Sarri'yi getirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi28 Mayıs 2025 Çarşamba 17:53 - Güncelleme:
Lazio'da hedef yeniden Maurizio Sarri
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da teknik direktör değişikliği gündemde.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, başkent temsilcisi, eski teknik direktörü Maurizio Sarri'yi yeniden takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

NAPOLI'NİN TEKLİFİ

Lazio yönetimi, Marco Baroni ile yolları ayırma kararı aldı. Bu ayrılığın ardından harekete geçen kulüp başkanı Claudio Lotito, Sarri'nin dönüşü için düğmeye bastı. İtalyan teknik adama yıllık net 2.8 milyon euro kazanacağı iki yıllık bir sözleşme önerildiği belirtiliyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Taraflar arasındaki temaslar sürerken, Sarri'nin yeniden Lazio'nun başına geçmesi ihtimali giderek güçleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

2021-2023 yılları arasında da Lazio'yu çalıştıran deneyimli teknik direktör, kulüple UEFA Avrupa Ligi'nde ve Serie A'da dikkat çeken sonuçlar elde etmişti.

Lazio cephesinden resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

  • Maurizio Sarri
  • Lazio
  • Teknik Direktör

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