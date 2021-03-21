21 Mart 2021 Pazar 20:20 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 20:22

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, kötü performansıyla yine İtalya'da gündem oldu.

Lazio'nun ligde konuk olduğu Udinese'yi 1-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 66 dakika sahada kaldı. Maçta pek varlık gösteremeyen Muriqi, sosyal medyada Lazio'lu taraftarların hedefindeydi.

YERDEN YERE VURDULAR



Vedat Muriqi ile ilgili taraftarlar Vedat Muriqi ile ilgili sosyal medyada, "Muriqi, Lazio'nun en kötü transferi" ve "İyi bir başlangıç yapamadı. Bu performansı en başarısızlardan biri.