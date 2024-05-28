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Spor

Lazio'da Igor Tudor için ayrılık sesleri

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da teknik direktör Igor Tudor'un takımın başından ayrılabileceği iddia edildi.

28 Mayıs 2024 Salı 16:36 - Güncelleme:
Lazio'da Igor Tudor için ayrılık sesleri
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Lazio'da teknik direktör Igor Tudor konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Tudor'un, kulüp yönetimiyle sportif konularda fikir ayrılığı yaşadığı belirtildi.

Igor Tudor'un bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içerisinde takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

Lazio'nun başına Mart ayında geçen 46 yaşındaki teknik adam Igor Tudor, İtalyan ekibinin başında şu ana kadar çıktığı 11 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Igor Tudor'un, Lazio ile olan mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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