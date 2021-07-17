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Spor

Lazio'da Vedat Muriqi krizi! Sarri müdahale etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Lazio'da teknik patron Maurizio Sarri, taraftara açık antrenmanda bir taraftarın Vedat Muriqi'i eleştirmesine tepki gösterdi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:30 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:30
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2020/21 sezonu başında Fenerbahçe 'den Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve geçirdiği ilk sezonunda beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi'e teknik direktör Maurizio Sarri sahip çıktı.

TARAFTARLA TARTIŞTI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Lazio'nun taraftarlara açık yaptığı antrenmanda bir taraftarın Muriqi'i eleştirmesine ve Kosovalı golcüyü takımda görmek istememesine sinirlenen Sarri, soluğu saha kenarında aldı.

'SENİ BURADAN KOVARIM'

Sinirle taraftarın yanına giden Sarri, 'Eğer Vedat Muriqi hakkında bir şey daha söylediğini duyarsam seni buradan kovarım!" dedi.

2 GOL, 1 ASİSTLE OYNADI

Lazio'daki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan ve zaman zaman taraftarların tepkisini çeken Muriqi, Lazio'da çıktığı 34 resmi maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

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