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Spor

Lazio'da Vedat Muriqi seriye bağladı! 3 puan...

İtalya Serie A'da Lazio, Vedat Muriqi'in gol attığı maçta Atalanta'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

31 Ocak 2021 Pazar 21:30 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 21:30
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Serie A'nın 20. haftasında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3. dakikasında Marusic ile öne geçen Lazio, 51. dakikada Correa ile farkı 2'ye çıkardı.

Atalanta 79. dakikada Pasalic ile skoru 2-1'e getirse de 82. dakikada sahneye Vedat Muriqi çıktı ve Lazio'yu rahatlatan golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lazio, Atalanta'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Roma ekibinin puanı 37 oldu. Atalanta ise 36 puanda kaldı.

Muriqi, 3 gün önceki İtalya Kupası mücadelesinde Lazio formasıyla ilk golünü atmıştı. Lazio'da Vedat Muriqi oyuna 80. dakikada dahil oldu.

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