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  • Lazio'dan Galatasaray cevabı! ''Kamada için bizimle temasa geçilmedi''
Spor

Lazio'dan Galatasaray cevabı! ''Kamada için bizimle temasa geçilmedi''

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Lazio'nun Japon futbolcusu Daichi Kamada için kulübünden transfer iddialarına cevap geldi. Başarılı futbolcu için İtalya kulübünün sportif direktörü 'Galatasaray'dan kimse bizimle temasa geçmedi' dedi. İşte detaylar...

19 Ocak 2024 Cuma 13:24 - Güncelleme:
Lazio'dan Galatasaray cevabı! ''Kamada için bizimle temasa geçilmedi''
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Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fabiani, Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı öne sürülen Daichi Kamada için sarı-kırmızılılardan kimsenin kendilerini aramadığını söyledi.

Angelo Fabiani, "Kamada transferi için Galatasaray'dan kimse bizimle temasa geçmedi" sözlerini sarf etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lazio'da bu sezon 22 maça çıkan Kamada, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Japon futbolcunun Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Kamada ve İtalyan ekibi arasındaki sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

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