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Spor

Lazio'dan Igor Tudor haberlerine yalanlama

Lazio Başkanı Claudio Lotito teknik direktör Igor Tudor hakkında çıkan ayrılık haberlerini yalanladı.

30 Mayıs 2024 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Lazio'dan Igor Tudor haberlerine yalanlama
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Lazio Başkanı Claudio Lotito, teknik direktörleri Igor Tudor ile ilgili açıklamada bulundu.

Lotito, İtalyan basınında Tudor ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İtalyan başkan, "Tudor ile kavga mı? Bunların hepsi inşa etmekte olduğumuz yeni yapıyı istikrarsızlaştırmak için söylenen yalanlar! Tudor'un 2025'e kadar sözleşmesi var ve şu ana kadar yolları ayırmak gibi bir konu hiç geçmedi." diye konuştu.

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde, Tudor'un yönetim ile fikir ayrılığı yaşadığı takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Mart ayında Lazio'nun başına geçen 46 yaşındaki Igor Tudor, İtalyan ekibinde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

  • ıgor tudor
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